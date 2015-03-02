السفير الألمانى يؤكد لـ"محلب": رفع حَظْر السفر للسائحين القادمين لمصر

استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين سفير ألمانيا بالقاهرة، فى حضور الدكتور هانى عازر، مستشار رئيس الوزراء للنقل والمواصلات.

وأكد السفير الألمانى خلال اللقاء، رفع الحكومة الألمانية حظر السفر المفروض على السائحين الألمان إلى كل المدن السياحية المصرية ماعدا طابا.

وأضاف أن الجانب الألمانى حريص على المشاركة فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ سواء على المستوى الرسمى أو على مستوى الشركات، خاصة أن بلاده تنظر إلى مصر كإحدى الدول المهمة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحًا أنه فيما يتعلق بالاستثمارات الألمانية فى مصر فإن المرحلة المقبلة ستشهد إقبالاً من الشركات الألمانية للاستثمار فى مصر، خاصة فى ظل استقرار الأوضاع وسعى الحكومة المصرية نحو تهيئة الأجواء المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا أيضًا إلى توجه الجانب الألمانى نحو استئناف برامج التدريب المهنى للطلاب والخريجين المصريين بما يتيح لهم العمل فى المؤسسات والشركات الألمانية.

من جانبه، أثنى رئيس الوزراء على قرار الحكومة الألمانية برفع حظر السفر المفروض على السياح الألمان، مشيرًا إلى أن هذا القرار من شأنه زيادة عدد السائحين القادمين إلى مصر، بما يسهم فى مزيد من التحريك لهذا القطاع المهم بالنسبة للاقتصاد المصرى.

وأشاد محلب بتوجه الجانب الألمانى نحو استئناف برامج التدريب المهنى للشباب، مشيرًا إلى أن مصر لديها العديد من شباب الخريجين المتميزين، والذين يمكن استخدامهم بعد صقلهم بالتدريب العملى المتقدم كقيمة مضافة للاقتصاد القومى وللاستثمار الأجنبى، كما يمكن توجيهم للعمل فى كبريات الشركات العالمية.

وفى ختام اللقاء، قدم السفير الألمانى قائمة ببعض مطالب الشركات الألمانية العاملة فى مصر، والتى تهدف إلى زيادة حجم استثماراتها، حيث وعده رئيس الوزراء بدراستها والعمل على تلبيتها فى أقرب وقت ممكن.

"محلب" يتفقد مطار القاهرة قبل مغادرته لـ"شرم الشيخ"