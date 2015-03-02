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وزارة الصحة: وفاة حالة فى أحداث انفجار محيط دار القضاء العالى

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وزارة الصحة: وفاة حالة فى أحداث انفجار محيط دار القضاء العالى وزارة الصحة: وفاة حالة فى أحداث انفجار محيط دار القضاء العالى
أفاد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، بوقوع حالة وفاة بعد التفجير الإرهابى الذى ضرب محيط دار القضاء العالى بوسط القاهرة، مؤكدًا أن حالة الوفاة لشخص مدنى، وليس من صفوف رجال الشرطة ويدعى "محمد عادل أحمد" 22 سنة.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، فى تصريحات له اليوم الاثنين، أن عدد المصابين فى انفجار دار القضاء 11 شخصًا، منهم 10 فى مستشفى الهلال، تم تحويل 7 منهم إلى مستشفى الشرطة، وحالة حرجة لمصاب بالمستشفى القبطى برمسيس.


>أول فيديو لآثار انفجار قنبلة دار القضاء العالى
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مصرع شخص وإصابة مجند واثنين آخرين فى انفجار قنبلة "دار القضاء العالى"
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خبراء المفرقعات يفحصون عبوة ناسفة ثانية فى شارع 26 يوليو بجوار دار القضاء
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النائب العام يفتح تحقيقات موسعة فى انفجار قنبلة دار القضاء العالى
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إغلاق دار القضاء ووصول مدير أمن القاهرة وتمشيط المكان بالكلاب البوليسية
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المرور يغلق شارعى طلعت حرب ورمسيس عقب إنفجار دار القضاء
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