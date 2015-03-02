بالفيديو.. وزير الداخلية يتفقد سيارة شرطة مجهزة بكاميرات وأجهزة اتصال

حصل "اليوم السابع" على مقطع فيديو يوضح تفقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مركز المعلومات الإلكترونى بإدارة نظم معلومات المرور بقطاع الشرطة المتخصصة، المسجل به إلكترونيًا كافة البيانات المرورية الخاصة بالمركبات ورخص القيادة على مستوى الجمهورية، ويتيح تبادل جميع البيانات المرورية مع جميع إدارات المرور بمختلف المحافظات.

كما يوضح الفيديو تفقد وزير الداخلية المشروع التجريبى لإحدى السيارات المجهزة بكاميرات وأجهزة اتصالات وجميع الوسائل الفنية اللازمة لفحص السيارات على الطرق من خلال التعرف على لوحاتها وبيانات مالكيها ومدة سريان الترخيص، وعما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه، كما لها إمكانية تسجيل الأحداث على الطرق ورصد مخالفات قائدى المركبات وإبلاغ نقطة المرور التالية لخط السير لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بسرعة الانتهاء من التجارب العملية للبدء فى تنفيذ المشروع وتعميمه مرحليًا، وربط النظام بكافة غرف عمليات المرور والارتكازات المرورية على مستوى الجمهورية.