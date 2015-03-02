أخبار عاجلة

ترامب يصف الهجوم في سوريا بأنه "مروع ورهيب" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك -
نجحنا في مكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية متكاملة شاركت فيها كل قطاعات الوزارة -
ارتفاع حصيلة انزلاقات التربة في كولومبيا إلى 290 قتيلا -
أردوغان ينتقد "القاتل" الأسد بسبب الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون -
التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان -
بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتناول وجبة غذاء مع طلاب المدينة الجامعية -
مصدر أمني بالغربية: "كيس بلازما" سبب إثارة الرعب بمنطقة الإستاد -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. وزير الداخلية يتفقد سيارة شرطة مجهزة بكاميرات وأجهزة اتصال

Google+ Print
بالفيديو.. وزير الداخلية يتفقد سيارة شرطة مجهزة بكاميرات وأجهزة اتصال بالفيديو.. وزير الداخلية يتفقد سيارة شرطة مجهزة بكاميرات وأجهزة اتصال
حصل "اليوم السابع" على مقطع يوضح تفقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مركز المعلومات الإلكترونى بإدارة نظم معلومات المرور بقطاع الشرطة المتخصصة، المسجل به إلكترونيًا كافة البيانات المرورية الخاصة بالمركبات ورخص القيادة على مستوى الجمهورية، ويتيح تبادل جميع البيانات المرورية مع جميع إدارات المرور بمختلف المحافظات.

كما يوضح الفيديو تفقد وزير الداخلية المشروع التجريبى لإحدى السيارات المجهزة بكاميرات وأجهزة اتصالات وجميع الوسائل الفنية اللازمة لفحص السيارات على الطرق من خلال التعرف على لوحاتها وبيانات مالكيها ومدة سريان الترخيص، وعما إذا كان مبلغ بسرقتها من عدمه، كما لها إمكانية تسجيل الأحداث على الطرق ورصد مخالفات قائدى المركبات وإبلاغ نقطة المرور التالية لخط السير لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بسرعة الانتهاء من التجارب العملية للبدء فى تنفيذ المشروع وتعميمه مرحليًا، وربط النظام بكافة غرف عمليات المرور والارتكازات المرورية على مستوى الجمهورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

حوار| الدكتورة «الراقصة» منى برنس: «الفيديو تصفية حسابات.. ومش عايزة أترقى»

حوار| الدكتورة «الراقصة» منى برنس: «الفيديو تصفية حسابات.. ومش عايزة أترقى»

رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين

رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»