الأكلات المهمة لمريض السكر

الأطعمة الهامة لمريض السكر

أطعمة غنية بفيتامينات مهمة لمريض السكر:

مرض السكر من الأمراض التى يمثل فيها الغذاء أحد أهم الأركان العلاجية، وقد يعتقد مرضى السكر أن علاجهم يتوقف على الامتناع عن الأطعمة، لذا نوضح أهم خصائص الأطعمة التى يجب على مريض السكر تناولها.>يؤكد الدكتور هانى نعيم استشارى أمراض السكر أن هناك أطعمة مهمة لمريض السكر، يجب أن تكون هذه الأطعمة ذات معامل سكرى منخفض أو على أقصى تقدير متوسط وتكون غنية ببعض العناصر كالبوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم والألياف وفيتامين أ وسى وهـ، ومن هذه الأطعمة البقول منها الفول والفاصوليا البيضاء والحمراء، فهى تحتوى على نفس كم البروتين الموجود فى اللحوم الحمراء ولكن دون أى دهون ضارة بالإضافة إلى كم جيد من الألياف.>ويستطرد هانى حديثة قائلا "الخضروات الورقية ذات اللون الأخضر الداكن مثل السبانخ والجرجير، تحتوى على كم رائع من الألياف والمعادن والفيتامينات ومحتوى نشوى ضعيف للغاية ولا ترفع من مستوى السكر بغض النظر عن الكمية التى يتناولها الشخص".

وتابع أن الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال واليوسفى والجريب فروت، تحتوى على فيتامين سى والألياف، وكما لفت أن البطاطا تعد بديلاً ممتازاً للبطاطس، حيث إن المعامل السكرى أقل بكثير من البطاطس وهى غنية بفيتامين أ والألياف.

ويضيف أن التوت والفراولة، من الفواكه ذات معامل السكرى المنخفض للغاية وهى غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف، والطماطم مصدر رائع لفيتامين سى وهـ والحديد، وكما أن السمك غنى بمادة الأوميجا ٣ وخاصة المتواجدة فى سمك السلمون.

وينصح د. هانى مرضى السكر المصابين بارتفاع دهون الدم بتناول وجبتى سمك أسبوعيا مع تجنب السمك المقلى، مؤكدا على ضرورة تناول المكسرات فهى تحتوى على الماغنسيوم والألياف والحمض الدهنى أوميجا ٣.

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