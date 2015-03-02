ضبط مسجل يرتدى النقاب لترويج الأقراص المخدرة فى بور فؤاد

ضبط رجال مباحث قسم شرطة أول بور فؤاد برئاسة الرائد أحمد سمير مسجل خطر يرتدى ملابس المنتقبات أثناء محاولته ركوب المعدية المتجهة من بورسعيد إلى بور فؤاد وبفحصه تبين أنه الشقى خطر "ط.س.ا" والمسجل جنائى "فرض سيطرة" وبتفتيشه عثرت القوة على كمية من الأقراص المخدرة وسلاح أبيض "سكين كبيرة الحجم" وهاتف محمول.إعلان - Ads إعلان - Ads
وبمواجهته اعترف بارتداء النقاب للتخفى عن أعين رجال المباحث التى تعرفه نظرًا لتردده على قسم الشرطة واتهامه فى العديد من القضايا وحتى يتمكن من ترويج الأقراص على عملائه بنطاق مدينة بور فؤاد فتحرر له المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.