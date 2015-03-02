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المحكمة تستمع لقيادات الأمن فى قضية مظاهرات يناير 2013 بالسويس

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المحكمة تستمع لقيادات الأمن فى قضية مظاهرات يناير 2013 بالسويس المحكمة تستمع لقيادات الأمن فى قضية مظاهرات يناير 2013 بالسويس
استمعت المحكمة العسكرية بالسويس اليوم الاثنين، لأقوال قائد قوات الأمن والعميد سامى عزازى مدير المباحث الجنائية الأسبق الخاصة أثناء أحداث مظاهرات 25 يناير 2013 التى وقعت فى محيط مديرية الأمن، وأسفرت عن وفاة 9 وإصابة 22 آخرين والمتهم فيها 33 شخصا.

وقال والد الشاب على سليمان أحد المتوفين فى الاحداث لـ " اليوم السابع " إن قيادات الأمن أشاروا فى أقوالهم إلى أن بعض المجندين والضباط كانوا يحملون سلاحا آليا أثناء المظاهرات وليس لديهم علم بإطلاقهم النيران من عدمه.

وكشف محامى المتهمين عن مفاجأة تمثلت فى ان 2 من المتهمين كانوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى أثناء الأحداث ما يؤكد بطلان اتهامهما بالمشاركة فى القتل أو إصابة المتظاهرين، وهناك متهمون آخرون رفضت مديرية الأمن آنذاك توجيه الاتهامات لهم .. وتابع: المحكمة أجلت القضية إلى 8 مارس الحالى لاستكمال سماع الشهادات ومرافعة المتهمين وبعض من أسر المتظاهرين المتضررين.

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مصر 365