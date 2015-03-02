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أسيوط تستعد لتطبيق العلاج بالكروت الذكية خلال أيام

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أسيوط تستعد لتطبيق العلاج بالكروت الذكية خلال أيام أسيوط تستعد لتطبيق العلاج بالكروت الذكية خلال أيام
تستعد مديرية الصحة بأسيوط، لاستكمال الإجراءات الخاصة ببدء تطبيق مشروع التغطية الصحية بالكروت الذكية المدفوعة مقدمًا بالقرى والمراكز الأكثر فقرًا، والذى سيبدأ تنفيذه بالمحافظة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفى إطار ذلك سيتم اختيار 64 وحدة طب أسرة كمرحلة أولى، لتنفيذ البرنامج، صرح بذلك الدكتور أحمد عبد الحميد وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

وقال عبد الحميد، إنه تم التنسيق مع بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة لتطبيق العلاج بالكروت الذكية، ومنها مستشفى الإيمان العام ومستشفى المبرة للتأمين الصحى، مضيفًا أنه سيتم تخصيص فريق صحى يتم تدريبه على أعلى مستوى، لتشغيل البرنامج قبل البدء فعليًا، والوصول إلى أفضل النتائج وتجنب أى أخطاء قد تحدث فى تطبيقه.

ومن جانبه أوضح المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، أن هذا المشروع يعتبر خطوة هامة فى المجال الصحى ودعامة أساسية للمرضى غير القادرين صحيًا، مشيرًا إلى أن محافظة أسيوط فى حاجة إلى الرعاية والاهتمام الصحى، بالإضافة إلى الاهتمام بالمستشفيات والخدمات الطبية التى تقدمها، منوهًا إلى أن برنامج العلاج بالكروت الذكية سيتم تطبيقه بأسيوط من ضمن 3 محافظات جدد، ليستفيد منه المرضى غير القادرين للوصول إلى جودة عالية فى الخدمات الصحية المقدمة.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن الوزارة توفر تمويل هذا المشروع من بند العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن المشروع سيُقدم الخدمات الطبية والصحية من خلال ربط وحدات الرعاية الصحية بالمستشفيات المركزية، وسيتم التعامل بين الوحدات المنتشرة فى مراكز المحافظة والمستشفيات المركزية بنظام الإحالة للمريض، وهو ما يمكن المرضى من العلاج فى أى من المستشفيات، من خلال الربط الإلكترونى والمعلوماتى بين الوحدات والمستشفيات المختلفة.

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مصر 365