وصول 30 صيادا قادمين من ليبيا على متن ثلاثة مراكب لبوغاز رشيد

أكد أحمد نصار، نقيب عام الصيادين بكفر الشيخ، وصول اليوم ثلاثة مراكب صيد المسماة "الحاج صالح والمستعين بالله والإمام ملك الحاج خالد" إلى بوغاز رشيد قادمين من ليبيا، وعلى متنهم 30 صيادا.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عنهم، حيث تم عرضهم على مركز رشيد ثم النيابة العامة برشيد، لإصدار قرار الإفراج عنهم، مؤكدا أن هؤلاء الصيادين كانوا يعملون فى ليبيا بعقود موثقة.

وأشار نصار إلى أنه من المتوقع أن يصل خلال الأيام القادمة عدد آخر من الصيادين على متن مراكب الصيد.

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