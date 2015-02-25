تعاون بين روسيا والإمارات لتركيب مدافع على هياكل عربات عسكرية إماراتية

وقعت شركة "روس أوبورون اكسبورت" الروسية وشركة (إمارات ديفينس) كبرى شركات الدفاع والتكنولوجيا الإماراتية شركة مذكرة تفاهم عسكرية ، تقوم بموجبها روسيا بتركيب مدافع روسية من عيار (57 ملم) على هياكل العربات والآليات العسكرية المنتجة فى الإمارات من طراز (أو – 220 أم) ، حيث سيتم دمج هذا النوع من قطع المدفعية الروسية.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية ، أنه قد تم التوقيع على مذكرة التفاهم هذه فى إطار معرض الصناعات الدفاعية الدولى "آيدكس" 2015 فى العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقالت الشركة المصنعة "روس أوبورون اكسبورت" إن ذلك النوع من القطع المدفعية التى تنوى روسيا تركيبها فوق الآليات الإماراتية، تستخدم لتدمير الأهداف الجوية والبحرية، وغيرها من الأهداف الساحلية ، كما أنها مصممة للسفن الحربية التى تطفو فوق سطح الماء، وتستطيع حمل 250 طن أو أكثر، كما تستطيع تلك المدفعية ضرب الزوارق المحملة بالصواريخ.

يذكر أن معدل الإطلاق لدى هذه القطع المدفعية، يبلغ 300 طلقة فى الدقيقة الواحدة. ويبلغ أقصى مدى لطلقات هذه المدفعية 8 كيلومترات بشكل عامودى و12 كيلومترا بشكل أفقى ، وقد تكون هذه المدفعية مثبتةً أثناء استعمالها أو مرفوعة فوق آليات معينة.

>