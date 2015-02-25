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الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى جنازة عسكرية بقنا

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الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى جنازة عسكرية بقنا الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى جنازة عسكرية بقنا
شيع الآلآف من أهالى مركز نجع حمادى جثمان الشهيد "أسامة السمان"، فى جنازة عسكرية مهيبة تقدمها عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية فى مقدمتهم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا.

كما شارك فى تشييع الجثمان عدد كبير من أمناء الشرطة والمجندين وأصدقاء وأهل الشهيد إلى مثواه الأخير، وردد المشيعون هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله.. الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله".

وخرجت الجنازة من مسجد الفتح بوسط مدينة نجع حمادى، وجابت عددًا من الشوارع الرئيسية بالمدينة، وتم دفنه بمدافن عائلته بقرية نجع قابول التابعة لمركز نجع حمادى.


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جنازة عسكرية للشهيد

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