حى العامرية يرفع 300 طن مخلفات.. وحملة لتطهير خطوط الصرف الصحى بالإسكندرية

قامت محافظة الإسكندرية من خلال حى العامرية، برئاسة اللواء خالد محيى الدين، ومن خلال إدارة الرصد البيئى بالحى برفع 300 طن من القمامة والمخلفات، وذلك بمناطق عزبة التفتيش والعراوة وشارع حسنى مبارك وأمام جمعية رجال الأعمال، وأمام مدرسة الحسين بن على وخلف البنك ومربع الورش على الصحراوى.

كما قام حى العامرية برئاسة اللواء خالد محيى الدين، وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بتطهير المطابق وتسليك خطوط الصرف الصحى فى مساكن البوسطة، وأمام مركز الشباب.

وكذلك التنسيق مع إدارة الحدائق بالحى لإزالة الحشائش والنباتات الغريبة من المسطح الأخضر بحديقة الصوامع، واستكمال الحفر فى تجهيز شبكات الرى فى الحديقة.