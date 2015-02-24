ضبط 191 شجرة ولفافة بانجو و200 قرص ترامادول بحملة أمنية فى سوهاج

شنت مديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن، بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، استهدفت حائزى المواد المخدرة من زراعات بانجو والحشيش والأفيون والأقراص المخدرة، وذلك بقيادة العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية بالتعاون مع ضباط وحدات المباحث بالمراكز والأقسام.

ففى مركز شرطة البلينا، تمكن الرائد محمد طنطاوى رئيس مباحث المركز بإشراف العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب من ضبط عدد "176 " شجرة من نبات البانجو المخدر بأرض زراعية على مساحة قيراط ملك "شوقى.ر.م.م" 48 عاما عامل ومقيم السمطا دائرة مركز البلينا، والمطلوب فى عدد "2" قضية رقم 7687 لسنة 2013 جنح مركز البلينا تبديد حصر رقم 6652 لسنة 2013 غيابى سنة، والقضية رقم 11087 لسنة 2013 جنح مركز البلينا تبديد حصر رقم 6342 لسنة 2014 غيابى شهرين، والسابق اتهامه فى القضية رقم 947 لسنة 2002 جنايات البلينا "مخدرات" تعاطى، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1086 إدارى مركز البلينا.

وفى مركز شرطة ساقلته، تمكن الرائد مصطفى أبوالمجد رئيس مباحث مركز شرطة ساقلته، بإشراف العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق من ضبط عدد "6 " لفافات لنبات البانجو المخدر تزن حوالى "150 جراما" وقطعة لمادة بنية اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش تزن حوالى "10جرامات" حيازة "محمد.ا.م" 25 عاما عامل، و"محمد.ح.م.د" 23 عاما حاصل على دبلوم ويقيمان بناحية العمرة مركز سوهاج، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التعاطى - وتحرر عن ذلك المحضر رقم 249 إدارى مركز ساقلته .

وفى مركز شرطة أخميم، تمكن الرائد أحمد شوقى زيدان رئيس مباحث مركز شرطة أخميم بإشراف العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق من ضبط عدد "18" لفافة لنبات البانجو المخدر تزن حوالى (650 جرامًا) ومبلغ مالى 210 وهاتف محمول حيازة "أحمد.ك.ى.ا.ف" 32 عاما عامل ومقيم نيدة مركز أخميم، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه - وتحرر عن ذلك المحضر رقم 535 إدارى أخميم.

وفى قسم أول سوهاج، تمكن الرائد أحمد المولد رئيس مباحث قسم أول سوهاج بإشراف المقدم عمرو الجندى مفتش مباحث القسم من ضبط عدد "200 " قرص ترامادول المخدر ومبلغ مالى 220جنيها، وهاتف محمول حيازة "خالد.ا.ا.م" 32 عاما سائق ومقيم حى راشد قسم أول سوهاج، بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه - وتحرر عن ذلك المحضر رقم 472 إدارى قسم أول سوهاج.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

>