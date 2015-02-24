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اليوم.. أولى جلسات دعوى تتهم سما المصرى بسب رئيس نادى الزمالك

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اليوم.. أولى جلسات دعوى تتهم سما المصرى بسب رئيس نادى الزمالك اليوم.. أولى جلسات دعوى تتهم سما المصرى بسب رئيس نادى الزمالك
تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حازم حشام رئيس المحكمة وسكرتارية علاء إبراهيم، ومحمد حلمى، أولى جلسات الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك ضد الراقصة سما المصرى لاتهامها بالسب والقذف على شاشة القناة التى تملكها، فى الدعوى التى حملت رقم ٧٧١ لسنة ٢٠١٥ جنح الدقى.

وكان رئيس نادى الزمالك قد تقدم ببلاغات ضد الراقصة "سامية عطية حداقة" الشهيرة بـ"سما المصرى"، لاتهامها بسبه وقذفه على شاشة قناة "فلول" التى تملكها المشكو فى حقها.

وقال الشاكى إنها قامت بإذاعة كليب من تأليفها وغنائها تطاولت فيه وشهرت به.

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