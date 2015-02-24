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اليوم.. استئناف المحلة تنظر النطق بالحكم على عنتيل المحلة على حبسه سنتين

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اليوم.. استئناف المحلة تنظر النطق بالحكم على عنتيل المحلة على حبسه سنتين اليوم.. استئناف المحلة تنظر النطق بالحكم على عنتيل المحلة على حبسه سنتين
تنظر محكمة استئناف أول المحلة، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم فى استئناف عنتيل المحلة الأول عبد الفتاح الصعيدى على حكم حبسه سنتين فى القضية المرفوعة ضده من "أمين ا" سائق بالسعودية، يتهمه بممارسة الزنى مع زوجته "رحاب. ح".

كانت المحكمة قد انعقدت فى جلستها الأخيرة، وطالب محمد مندى المحامى المدعى بالحق المدنى، بتأييد حكم أول درجة بالحبس سنتين ضد المتهم والزوجة وتعديل الحكم فى الدعوى المدنية من 1001 جنيه إلى 10001 جنيه.

وطالب دفاع المتهم باستعمال الرأفة والنزول بالعقوبة إلى الحد الأدنى، وقررت المحكمة تحديد جلسة اليوم الثلاثاء للنطق بالحكم.

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