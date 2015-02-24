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ضبط عاطل لاتهامه بسرقة ريسيفر من منزل سيدة بمدينة السلام

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ضبط عاطل لاتهامه بسرقة ريسيفر من منزل سيدة بمدينة السلام ضبط عاطل لاتهامه بسرقة ريسيفر من منزل سيدة بمدينة السلام

كتب أحمد مرعى

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام ثان بمنطقة مساكن إسكندرية دائرة القسم محافظة القاهرة وبمساعدة الأهالى من القبض على "بطرس.ر.م" 25 سنة عاطل مقيم ملوى المنيا، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، وذلك لدى قيامه وآخر فر هارباً أثناء الضبط بسرقة جهاز ريسيفر وهاتف محمول من داخل مسكن "صباح.ع.م" 60 سنة ربة منزل ومقيم دائرة القسم، كرها عنها تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط وإحداث إصابتها بكسر بالزراع الأيمن، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار تحديد وضبط المتهم الهارب.

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