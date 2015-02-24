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جنايات الإسماعيلية تستكمل محاكمة 9 متهمين بقتل النقيب أحمد أبو دومة

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جنايات الإسماعيلية تستكمل محاكمة 9 متهمين بقتل النقيب أحمد أبو دومة جنايات الإسماعيلية تستكمل محاكمة 9 متهمين بقتل النقيب أحمد أبو دومة
تستأنف محكمة جنايات الإسماعيلية محاكمة تسعة متهمين بقتل ضابط شرطة بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، للاستماع لشهادة شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعى.

وقررت المحكمة فى آخر جلساتها المنعقدة فى ديسمبر الماضى، تأجيل طلبات هيئة دفاع تسعة متهمين بقتل النقيب أحمد أبو دومة الضابط بوحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، فى نوفمبر من عام 2013 خلال تفقده الحالة الأمنية بمنطقة المرحلة الخامسة.

وحددت المحكمة جلسات أيام 24 و25 و26 فبراير الجارى، لمناقشة الشهود، والفصل بين المتهمين فى القضية حسب اتهاماتهم.

وطلب دفاع المتهمين الاستناد إلى تقرير الطب الشرعى حول تعرض المتهمين للتعذيب بعد القبض عليهم، والاستماع لشهود الإثبات.

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