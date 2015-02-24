إسعاف البحر الأحمر: العثور على طفلة رضيعة متوفاة داخل صندوق قمامة

قال الدكتور حسام جميل، مدير إسعاف البحر الأحمر، إنه تم العثور على طفلة رضيعة متوفاة داخل صندوق قمامة، مشيراً إلى أنه تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام بعد توقيع الكشف الطبى عليها، والتأكد من الوفاة.

وأضاف خلال تصريحات له: "وجدنا آثارا لنهش الكلاب الضالة على أنف ومناطق من جثمان الطفلة".

وكانت نيابة الغردقة الجزئية، قد قررت أمس الأحد، حبس صياد - 25 سنة - وسيدة حاصلة على دبلوم، 19 سن، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بإلقاء طفل أنجباه من علاقة غير شرعية جمعتهما، داخل صندوق قمامة، خلف أحد محطات الوقود بمنطقة الدهار، وبفحص الرضيع أفاد تقرير الطب الشرعى أن حبله السرى غير مربوط، ما أدى إلى وفاته.

وكشفت تحريات الرائد هشام الأمير معاون أول مباحث قسم ثان الغردقة، تحت إشراف الرائد أحمد لاشين، أن الشاب والفتاة ربطتهما علاقة غير مشروعة، وعندما حدث الحمل أخبرت الفتاة الشاب، وارتدت ملابس واسعة خشية اكتشاف أمرها.