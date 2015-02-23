ضبط 25 أسطوانة بوتاجاز و180 كيلو عسل مغشوش ببنى سويف

أجرت مباحث التموين بمحافظة بنى سويف، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى، حملة تفتيشية على قرية الميمون، بمركز الواسطى.

قاد حملة التفتيش المقدم الدكتور محمد محفوظ، رئيس المباحث، وضمت معاونه الرائد أحمد على، ومفتشى التموين؛ سعيد عبد العظيم، ومحمد صلاح، ووائل حمدان.

وتمكنت الحملة من ضبط 8 مخالفات تموينية متنوعة، أهمها عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية أو ترخيص من الجهات المختص.

وضبطت الحملة 50 دجاجة، واثنين كيلو "كِبَد وقوانص" دجاج فى محل لبيع الدواجن والمجمدات، و67 كيلو لحم بقرى مذبوح خارج المجازر، بالإضافة إلى ضبط 400 لتر سولار وبنزين، و25 اسطوانة بوتاجاز بحوزة (أحمد. ع) تاجر، قبل بيعها فى السوق السوداء، و180 كيلو جرام عسل نحل لا يحمل بيانات ومجهول المصدر والصلاحية، محملة على سيارة أمام قرية الميمون يقودها (أسامة. م).

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر أرقام من 4054 حتى 4062 وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيق.