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القاضى بقضية وادى النطرون يطرد ضابطاً لأنه أشعل سيجارة أثناء الجلسة

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القاضى بقضية وادى النطرون يطرد ضابطاً لأنه أشعل سيجارة أثناء الجلسة القاضى بقضية وادى النطرون يطرد ضابطاً لأنه أشعل سيجارة أثناء الجلسة
قام المستشار شعبان الشامى وهو فى حالة انفعال شديد بطرد أحد الضباط المكلفين بتأمين قاعة المحكمة، وذلك عقب مشاهدته يشعل سيجارة أثناء سير الجلسة، وهو ما دعا القاضى إلى توجيه الحديث إلى الموجودين فى القاعة قائلا: "إيه الهبل ده.. إحنا مش فى قهوة هنا"، وجاء ذلك أثناء قيام المحامى أشرف عبد الغنى دفاع القيادى الإخوانى محسن يوسف راضى بالترافع.

يذكر أن هذه القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسى و130 متهما من ضمنهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى، وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربري، وبحضور ضياء عابد المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.

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