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مسئول بالأنبار:داعش يسمم محطات المياه للاستيلاء على ناحية البغدادى

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مسئول بالأنبار:داعش يسمم محطات المياه للاستيلاء على ناحية البغدادى مسئول بالأنبار:داعش يسمم محطات المياه للاستيلاء على ناحية البغدادى
أفاد حميد الهايس أحد شيوخ عشائر محافظة الأنبار بأن تنظيم داعش الإرهابى لجأ إلى تسميم محطات المياه فى ناحية البغدادى.

ونقلت (سكاى نيوز) اليوم السبت، عن الهايس قوله إن داعش لجأ إلى وسيلة جديدة للاستيلاء على المجمع السكانى فى ناحية البغدادى وتتمثل فى تسميم محطات المياه فى المنطقة، مؤكدا أن هناك حالات تسمم فى المجمع السكنى فى البغدادى بسبب إضافة مادة الكبريت إلى محطات المياه فى تلك المنطقة، لكنه لم يذكر وجود حالات وفاة حتى الآن.

وأكد الهايس وجود معارك عنيفة بين الجيش العراقى وعناصر تنظيم داعش فى الرمادى وأطرافها والبغدادى وأطرافها، موضحا أن تنظيم داعش تكبد خسائر كبيرة فى المعارك الدائرة، مشيرا إلى أن هجمات التنظيم مازالت مستمرة.

يشار إلى أن عناصر داعش قاموا بقتل 150 شخصا من قبيلة البوعبيد، وقد تراوحت عمليات القتل بين النحر والحرق، وذلك حسبما أفاد مدير ناحية البغدادى مال الله العبيدى.
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