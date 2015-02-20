أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أخصائية أمراض جلدية توضح أسباب ظهور حب الشباب وطرق العلاج

Google+ Print
أخصائية أمراض جلدية توضح أسباب ظهور حب الشباب وطرق العلاج أخصائية أمراض جلدية توضح أسباب ظهور حب الشباب وطرق العلاج
حب الشباب من أكثر المشاكل الجلدية انتشارا فى فترة المراهقة، نتيجة للعديد من العوامل والأسباب الفسيولوجية المسئولة عن ظهورها.

ما هو حب الشباب

الدكتورة رشا قاسم أخصائية أمراض الجلدية، تقول إن ظهور حب الشباب غالبا ما يحدث نتيجة التغيرات الهرمونية، التى يتعرض لها الشباب فى فترة الانتقال لمرحلة المراهقة، وتظهر تلك الحبوب فى مناطق معينة أشهرها الوجه.

أسباب ظهور حب الشباب

تشير الدكتورة رشا قاسم إلى أن هناك بعض الأسباب التى تؤدى إلى ظهور حب الشباب وأهمها:

1) المماراسات الغذائية الخاطئة:

الإفراط فى تناول الأطعمة الحريفة، والأطعمة الغنية بالدهون "الوجبات السريعة "، التى تحتوى على سعرات حرارية عالية، وكذلك المخللات والسكريات.

2) الضغط النفسى والعصبى:

القلق والتوتر، يؤديان أيضا إلى ظهور حبوب الشباب خاصة فترة الامتحانات، أو التعرض إلى مشاكل نفسية.

طرق علاج حب الشباب

وعن طرق علاج حب الشباب، تقول الدكتورة رشا قاسم إنه يتم من خلال استخدام الكريمات والمضادات الحيوية، بشرط أن تكون تحت الإشراف الطبى حتى لا يتعرض المريض لمضاعفات حبوب الشباب مثل البقع السمراء، أو علاجها من خلال الطرق الطبية الحديثة باستخدام الليزر، كما تنصح الطبيبة بعدم استخدام المراهم غير المعلومة المصدر لعلاج حبوب الشباب.

موضوعات متعلقة..
>دراسة أمريكية: العنب الأحمر يقضى على حب الشباب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365