أخصائية أمراض جلدية توضح أسباب ظهور حب الشباب وطرق العلاج

حب الشباب من أكثر المشاكل الجلدية انتشارا فى فترة المراهقة، نتيجة للعديد من العوامل والأسباب الفسيولوجية المسئولة عن ظهورها.

ما هو حب الشباب

الدكتورة رشا قاسم أخصائية أمراض الجلدية، تقول إن ظهور حب الشباب غالبا ما يحدث نتيجة التغيرات الهرمونية، التى يتعرض لها الشباب فى فترة الانتقال لمرحلة المراهقة، وتظهر تلك الحبوب فى مناطق معينة أشهرها الوجه.

أسباب ظهور حب الشباب

تشير الدكتورة رشا قاسم إلى أن هناك بعض الأسباب التى تؤدى إلى ظهور حب الشباب وأهمها:

1) المماراسات الغذائية الخاطئة:

الإفراط فى تناول الأطعمة الحريفة، والأطعمة الغنية بالدهون "الوجبات السريعة "، التى تحتوى على سعرات حرارية عالية، وكذلك المخللات والسكريات.

2) الضغط النفسى والعصبى:

القلق والتوتر، يؤديان أيضا إلى ظهور حبوب الشباب خاصة فترة الامتحانات، أو التعرض إلى مشاكل نفسية.

طرق علاج حب الشباب

وعن طرق علاج حب الشباب، تقول الدكتورة رشا قاسم إنه يتم من خلال استخدام الكريمات والمضادات الحيوية، بشرط أن تكون تحت الإشراف الطبى حتى لا يتعرض المريض لمضاعفات حبوب الشباب مثل البقع السمراء، أو علاجها من خلال الطرق الطبية الحديثة باستخدام الليزر، كما تنصح الطبيبة بعدم استخدام المراهم غير المعلومة المصدر لعلاج حبوب الشباب.

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