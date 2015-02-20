رئيس جامعة الإسكندرية يصل الكنيسة المرقسية بالمحافظة للعزاء فى شهداء ليبيا

وصل منذ قليل الدكتور رشدى زهران، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية ـ إلى الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، لتقديم واجب العزاء فى الحادث الأليم لمقتل 21 مصريا على يد تنظيم داعش الإرهابى.

وأشار "زهران" إلى أن الجامعة تدين الحادث وقامت بتنكيس الأعلام 7 أيام حدادا على أرواح الشهداء المصريين، وذلك طبقا للمدة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الجامعة قد أدان الحادث وطالب من المصريين التوحد والتكاتف والوقوف خلف القيادة السياسية، مشيدا بالضربة الجوية المصرية التى أعادت الكرامة للشعب المصرية.

وكان فى استقبال المعزيين القمص رويس مرقس الوكيل البابوى بالإسكندرية، وعدد كبير من مجمع الكهنة بالإسكندرية.