أخبار عاجلة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة الإسكندرية يصل الكنيسة المرقسية بالمحافظة للعزاء فى شهداء ليبيا

Google+ Print
رئيس جامعة الإسكندرية يصل الكنيسة المرقسية بالمحافظة للعزاء فى شهداء ليبيا رئيس جامعة الإسكندرية يصل الكنيسة المرقسية بالمحافظة للعزاء فى شهداء ليبيا
وصل منذ قليل الدكتور رشدى زهران، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية ـ إلى الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، لتقديم واجب العزاء فى الحادث الأليم لمقتل 21 مصريا على يد تنظيم داعش الإرهابى.

وأشار "زهران" إلى أن الجامعة تدين الحادث وقامت بتنكيس الأعلام 7 أيام حدادا على أرواح الشهداء المصريين، وذلك طبقا للمدة التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الجامعة قد أدان الحادث وطالب من المصريين التوحد والتكاتف والوقوف خلف القيادة السياسية، مشيدا بالضربة الجوية المصرية التى أعادت الكرامة للشعب المصرية.

وكان فى استقبال المعزيين القمص رويس مرقس الوكيل البابوى بالإسكندرية، وعدد كبير من مجمع الكهنة بالإسكندرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365