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بالصور.. جولة مفاجئة لمحافظ كفر الشيخ لبنك الدم ويحذر من غياب "النوبتجية"

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تفقد الدكتور المهندس أسامة عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، فى زيارة مفاجئة، المركز الإقليمى لبنك الدم بكفر الشيخ، وتفقد قسم صرف الدم، وقد تلاحظ غياب موظفى "النوبتجية"، مما أثار استياء الوزير المحافظ.

وشدد عبد الواحد على ضرورة تواجد موظفى "النوبتجية" بالمركز، حرصا على سير العمل وإنذر الدكتور أيمن لبيب مدير بنك الدم بعدم تكرار غيابهم.

ولاحظ المحافظ أثناء المرور وجود حالات فى أشد الاحتياج إلى أكياس البلازما والدم، وعلى الفور أمر بصرف المطلوب للحالة المرضية مع الالتزام بتبرع أهل المريض بالدم.

محافظ كفر الشيخ داخل بنك الدم- 2015-02- اليوم السابع
>محافظ كفر الشيخ داخل بنك الدم

محافظ كفر الشيخ عند دخوله لبنك الدم- 2015-02- اليوم السابع
>محافظ كفر الشيخ عند دخوله لبنك الدم

محافظ كفر الشيخ يراجع دفاتر بنك الدم- 2015-02- اليوم السابع
>محافظ كفر الشيخ يراجع دفاتر بنك الدم

محافظ كفر الشيخ أثناء حديثه مع أحد الأطباء- 2015-02- اليوم السابع
>محافظ كفر الشيخ أثناء حديثه مع أحد الأطباء

محافظ كفر الشيخ يستفسر عن كميات الدم الموجودة بالبنك- 2015-02- اليوم السابع
>محافظ كفر الشيخ يستفسر عن كميات الدم الموجودة بالبنك

محافظ كفر الشيخ أمام بنك الدم- 2015-02- اليوم السابع
>محافظ كفر الشيخ أمام بنك الدم

كفر الشيخ يناقش الدكتور أيمن لبيب مدير بنك الدم- 2015-02- اليوم السابع
>كفر الشيخ يناقش الدكتور أيمن لبيب مدير بنك الدم
>

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