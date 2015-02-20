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ديلى ميل: الشيشة تحوى "يورانيوم" يسبب السرطان.. وتعادل 200 سيجارة

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ديلى ميل: الشيشة تحوى "يورانيوم" يسبب السرطان.. وتعادل 200 سيجارة ديلى ميل: الشيشة تحوى "يورانيوم" يسبب السرطان.. وتعادل 200 سيجارة
نتائج مفزعة وخطيرة للغاية، كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حيث أشارت أن الدخان المنبعث من الشيشة يحتوى على مستويات قاتلة من اليورانيوم والرصاص، وهى من العناصر السامة التى تسبب أمراضاً خطيرة.

وتابعت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من الجامعة الألمانية الأردنية والجمعية العلمية الملكية بالأردن أن تدخين الشيشة لمدة ساعة يعرض الأشخاص لمستويات كبيرة جداً من الدخان تقدر بنحو 100 -200 ضعف من كمية دخان السجائر.

وأضافت الدراسة أن مستويات اليورانيوم بالدم تصل إلى مستويات خطيرة للغاية عقب تدخين الشيشة، تقدر بنحو 26 ضعف المستويات الموصى بها، لافتة أن التعرض إلى هذه المعادن الثقيلة يرفع فرص الإصابة بالسرطانات على المدى البعيد، وخاصة ً سرطان الرأس والعنق.

وتوصى منظمة الصحة العالمية "WHO" وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" بألا يزيد الحد الأقصى من اليورانيوم داخل مياه الشرب التى يتناولها الإنسان عن 30 ميكروجرام بكل لتر "30 جزءا فى المليون"، بينما كشفت النتائج أن مستوياته فى دخان الشيشة بلغ حوالى 800 جزء من المليون، وهو ما يعد أمراً خطيراً للغاية.

وجاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية "BMC Public Health"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى العشرين من شهر فبراير الجارى.

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