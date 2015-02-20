4 إرشادات طبية للاستخدام الأمثل لسماعة الأذن الطبية

سماعة الأذن الطبية إحدى وسائل علاج الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع، كما أن هناك بعض المعايير الطبية، لاستخدامها بصورة صحيحة.

سماعة الأذن وعلاج وضعف السمع

قال الدكتور فادى سمير لوقا استشارى جراحة الأنف والأذن والحنجرة بالمعهد القومى للسمع والكلام، إن إعاقة الأشخاص سمعيا أصبحت منتشرة بصورة كبيرة على مستوى العالم، ويتم علاج أغلب هؤلاء الذين لديهم أعاقة بالسمع بالتدخل الجراحى أو من خلال ارتداء سماعة خاصة بالأذن.

ما الإرشادات الطبية لاستخدام السماعة الأذن الطبية؟

وأشار د.فادى إلى أن هناك بعض المعايير والخطوات التى يجب مراعاتها قبل ارتداء سماعة الأذن أهمها:

>1) يجب فحص الأذن جيدا من خلال طبيب متخصص، للتأكد من حاجة الشخص الصحية لارتداء السماعة أم لا.

>2) يجب إجراء فحوصات طبية خاصة بالسمع مثل قياس السمع والمتواجد فى المعهد القومى للسمع والكلام.

>3) يجب تحديد نوع السماعة المناسب سواء خارج أو داخل الأذن.

>4) يجب عند شراء السماعة أن يكون الشخص على دارية كافية بطرق الاستخدام الأمثل السماعة فى حالة حدوث خلل لها.

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