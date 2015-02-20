أسباب التهابات الدورة الشهرية وطرق التخلص منها

أثناء الدورة الشهرية تُعانى بعض الفتيات من الالتهابات الجلدية، إما نتيجة الحكة المستمرة للفوط الصحية، أو لرداءة أنواعها، أو بسبب عدم الوعى الكامل بطريقة النظافة الشخصية أثناء الدورة الشهرية.

التهابات الدورة الشهرية والمراهم

وحول الدورة الشهرية ومشكلاتها تحدثنا الدكتورة عزة محمود أخصائية النساء والتوليد، ناصحة الفتيات اللاتى يعانين من التهابات جلدية أثناء الدورة الشهرية فى بعض مناطق الجهاز التناسلى الخارجى، كالبظر والشفرتين أو حتى فى الجلد الخارجى، عليهن بالاهتمام بعدم وضع أية مراهم موضعية دون استشارة مختص، سواء إن كانت فتاة أو متزوجة حتى لا تنفذ للمهبل محدثة مشكلات.

التهابات الدورة الشهرية والنظافة

>وتنصح "عزة" للتخلص من التهابات الدورة الشهرية، بالاهتمام بالتنظيف الشخصى يوميًا ما لا يقل عن مرتين جيدًا، بالمياه العادية مع إمكانية استخدام غسول خارجى مرة كل يومين، إضافة إلى تغيير نوعية الفوط الصحية بنوعيات أكثر جودة، مع واجهة قطنية لمزيد من اللطف على البشرة، وتجنب التحسس لها، وإذا لم تختف الالتهابات وتفاقمت بفضل البكتيريا المتنامية، يجب العرض على المختص فور انتهاء أيام الدورة الشهرية.

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