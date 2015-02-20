للمرة العاشرة.. "تويتر" يغلق حساب الداعشى المصرى "إسلام يكن"

أغلقت إدارة موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الجمعة، للمرة العاشرة، الحساب الخاص بـ"إسلام يكن" المعروف بـ"أبو سلمة بن يكن" المصرى المنضم إلى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابى.

كانت تغريدات "يكن" على حسابه قبل الغلق هو إعلانه انضمام صديقه المصرى المدعو "محمود الغندور" إلى صفوف التنظيم الإرهابى.

وقال "يكن" خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أحب أوجه رسالة لكل الصحفيين وغيرهم اللى كانوا بيحاولوا يتواصلوا مع أقرب صديق ليا فى مصر محمود الغندور.. هو معى الآن"، ناشرًا صورًا تجمعه بصديقه المنضم الجديد لصفوف التنظيم الإرهابى يحملان الأسلحة.

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حساب إسلام يكن الأخير على "تويتر" قبل غلقه

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