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محافظ دمياط: نشارك فى مؤتمر مارس الاقتصادى بمشروعين

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محافظ دمياط: نشارك فى مؤتمر مارس الاقتصادى بمشروعين محافظ دمياط: نشارك فى مؤتمر مارس الاقتصادى بمشروعين
أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، أن المحافظة ستشارك فى المؤتمر الاقتصادى المُزمع عقده فى شرم الشيخ مارس المُقْبِل بمشروعين.

وأوضح طه خلال لقاءات جماهيرية بأبناء دمياط أن المشروعين هما؛ ميناء الصيد الدولى شرق عزبة البرج، وفندق اللسان بـ"راس البر"، قائلًا "ماضون فى إيجاد الحلول السريعة للمشاكل التسويقية بالنسبة لصناعة الأثاث على المستويين المحلى والدولى".

ووَجَّهَ المحافظ وكيل وزارة الصحة بإجراء حصر للوحدات الصحية بالقرى وكيفية رفع كفاءتها لخدمة القرى التابعة، وكذلك مستشفى السرو، واعدًا بحل قضية إنشاء سجل صناعى لخدمة الصانع الصغير وتفعيل حملات إزالة التعديات على بحيرة المنزلة ووعد بالتنسيق مع باقى المحافظات المحددة للبحيرة.

وشدد على أهمية إعادة النظر فى المشروعات القومية المتوقفة والتى تعد أهم الملامح الاقتصادية لمحافظة دمياط مثل مصنع الألبان ومصنع تعليب الأسماك بعزبة البرج ومصنع الغزل والنسيج.

وقال المحافظ إنه تم الاتفاق على البدء فى مشروع "أيادى" على مستوى الدلتا وجارى تدبير أرض المشروع على مساحة 50 فدان وفتح مكاتب إدارية بالوحدات المحلية لخدمة جمهور المشروع.

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مصر 365