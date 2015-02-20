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أوقاف كفر الشيخ تحرر محضرا لإقامة صلاة الجمعة فى زاويتين أقل من 80مترا

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أوقاف كفر الشيخ تحرر محضرا لإقامة صلاة الجمعة فى زاويتين أقل من 80مترا أوقاف كفر الشيخ تحرر محضرا لإقامة صلاة الجمعة فى زاويتين أقل من 80مترا
أكد الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه بمتابعة الزوايا التى تقل عن 80 مترًا لتنفيذ توجيهات وزير الأوقاف تفعيلاً لحكم القضاء الإدارى بالإسكندرية، تم رصد زاويتين تقيمان صلاة الجمعة، فتم تحرير المحضر رقم (1374) إدارى بندر كفر الشيخ ضد صاحب الزاوية وخطيب الجمعة.

وأشار "الفقى"، فى تصريحات صحفية، إلى أن مقدم البلاغ الشيخ محمد على عطا الله، المفتش الأول بأوقاف غرب كفر الشيخ، فى زاوية الأنصار بالقنطرة خالف التعليمات، لصاحبها (ع.ش) وقام بأداء الخطبة (أحمد.ع.ق) وفى زاوية نور الإسلام بالقنطرة البيضاء خالف صاحبها (يوسف.ر.ز) وقام بأداء الخطبة (و.إبراهيم).

وشدد وكيل أوقاف كفر الشيخ، على أنه لاتهاون فى تنفيذ قرارات الوزارة، مؤكدًا أن المتابعة مستمرة لكل الزوايا فى المراكز والمدن.

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مصر 365