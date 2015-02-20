"المونيتور": مساعٍ لإمداد الحكومة الشرعية الليبية بالسلاح الروسى

قالت صحيفة "المونيتور" الأمريكية، إن هناك مساعى لعقد اتفاق عسكرى بإمداد الجيش الليبى بالسلاح الروسى.

وذكرت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، أنه قبل أسبوعين وخلال الزيارة التى قام بها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لمصر فى التاسع من فبراير الجارى، وصل للقاهرة رئيس الأركان فى الجيش الليبى عبد الرزاق الناظورى، فى زيارة غير معلنة، حيث التقى مسئولين عسكريين روسيين رافقوا بوتين للاتفاق على صفقات جديدة لتوريد الأسلحة الروسية إلى الجيش الليبى، ونقلت المونيتور عن الناطق الرسمى باسم رئاسة الأركان فى الجيش الليبية، العقيد أحمد المسمارى.

وأكد المسمارى أهمية السلاح الروسى للجيش الليبى فى الحرب التى يخوضها الآن ضد الإرهاب والميليشيات المسلحة التى باتت تسيطر على أجزاء واسعة من التراب الليبى، وقال: "لدينا عقود تسليح مع روسيا منذ فترة ما قبل الثورة الليبية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، ولو تم تفعيلها سيحسم الجيش الليبى المعركة الحالية بسرعة"، وأضاف أن تسليح الجيش الليبى منذ تشكيله كان شرقيا من روسيا، مشيرا إلى وجود كفاءات عسكرية وفنية قادرة على استخدامه بشكل مباشر.

من ناحية أخرى، نقلت المونيتور عن مصدر دبلوماسى مصرى مطلع على المباحثات المصرية الروسية الأخيرة، قوله إن هناك توافقا مصريا روسيا حول الأزمة الليبية وطرق التدخل لحلها، من خلال دعم التيار المدنى المتمثل فى مجلس النواب المنتخب وحكومة عبد الله الثنى الانتقالية.