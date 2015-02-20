نجاة قائد المنطقة العسكرية الاولى باليمن من محاولة اغتيال

صنعاء أ ش أ

نجا اللواء عبد الرحمن الحليلى قائد المنطقة العسكرية الاولى من محاولة اغتيال فى كمين مسلح استهدف موكبه فى وادى حضرموت جنوب شرق اليمن .

>وأوضحت مصادر محلية أن مسلحين مجهولين يعتقد انهم من تنظيم القاعدة نصبوا كمينا لموكب قائد المنطقة العسكرية الاولى فى منطقة البحيرة بالمحافظة ، وقاموا بتفجير عبوة ناسفة أثناء مرور الموكب ، ووقعت أشتباكات بين المهاجمين والجنود مما أدى الى وقوع اصابات بين الجانبين .

>وهذه هى المرة الثالثة التى يتعرض لها اللواء الحليلى فى أقل من 3 أشهر لمحاولة إغتيال ، وكان قد تعرض لمحاولتى اغتيال متشابهتين فى شهر ديسمبر الماضى نجا منهما .

>وتقوم عناصر تنظيم القاعدة باستهداف قيادات الامن والجيش بعمليات تفجير أو اغتيال بدراجات نارية خاصة فى محافظات الجنوب .

>والمنطقة العسكرية الاولى هى احدى المناطق العسكرية السبع فى اليمن وتقع قيادتها فى سيئون بمحافظة حضرموت .

>

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });