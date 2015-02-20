"إيجاس" تدرس استئجار مينائى بورسعيد والأدبية لإرساء محطة التغييز الثانية للغاز

أكد المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعة ايجاس، أنه القابضة تدرس حاليا استئجار أكثر من ميناء لإرساء لاستخدامه فى إرساء محطة التغييز الثانية ، والتى سوف تستقبل شحنات الغاز الطبيعى المسال المخطط توريدها من الخارج ثم تقوم بإسالته وإعادة لصورته الغازية مرة أخرى لتلبية احتياجات الكهرباء .

وأضاف المهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعة إيجاس، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه من بين الموانى التى تقوم بدراستها "إيجاس" ميناء الأدبية بالسويس وميناء بورسعيد والعين السخنة، مؤكدا أنهم مازالة فى مرحلة الدراسة فقط ولم يتم الارساء على أى ميناء حتى الآن منهم.

وأشار إلى أنه لم يوجد موعد زمنى محدد للانتهاء من تلك الدراسة من الناحية الفنية والمالية وجارى العمل فيها.

وتسعى وزارة البترول إلى استيراد الغاز كأحد حلول تأمين وتوفير امدادات الطاقة فى مصر بالتوازى مع زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى من خلال تنمية حقول الغاز الجديدة، وذلك للوفاء باحتياجات قطاع الكهرباء ،ومن المخطط بدء استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة خلال شهر مارس القادم.

وكان المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية قد شهد يوم الأربعاء 28 يناير الماضى التوقيع على اتفاقية استغلال الرصيف البحري بمحطة الصب السائل بميناء العين السخنة لاستقبال وحدة التغيير الجديدة وكذلك ناقلات الغاز المسال جنبا إلى جنب بغرض إعادة تغيير الغاز الطبيعي المستورد وضخه فى الشبكة القومية للغازات وذلك لمدة خمس سنوات..