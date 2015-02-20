زيادة فى مبيعات شركة "بيجو - ستروين" الفرنسية بفضل الإمبراطورية الصينية

يرجع السبب وراء زيادة مبيعات المجموعة الفرنسية- التى تحتل المركز الثانى بين صانعى السيارات فى أوروبا- إلى الصين التى باعت فيها 734 ألف سيارة فى العام الماضى، مما جعلها تحتل المكانة الأولى فى سوق سيارات المجموعة الفرنسية، فقد ارتفعت مبيعات / بيجو / بمفردها بنسبة 43.1% وهى أقوى تقدم تسجله الشركة، خاصة / بيجو 3008 / و/ بيجو 2008 /، كما بلغت مبيعات / ستروين / فى الصين 320 ألف سيارة بزيادة 14.3% عما كانت عليه فى 2013، وأعلى من مبيعاتها فى سوق السيارات بنسبة 11.5%.
كما نجحت مجموعة شركات / بيجو – ستروين / فى زيادة مبيعاتها فى أمريكا الجنوبية حيث باعت 200 ألف سيارة و15.1% فى الأرجنتين، واحتلت مركز الصدارة فى تونس ومصر التى ارتفعت فيها مبيعات بيجو بنسبة 77%، أما فى أوروبا فقد باعت الشركة 1.8 مليون سيارة بزيادة 8.1% بالمقارنة لما كانت عليه فى 2013 خاصة / بيجو – 308 / التى اختيرت كسيارة عام 2013، والتى بيع منها 56 ألفا و900 سيارة، كما إرتفعت مبيعات / بيجو / فى أوروبا بنسبة 6.2% حيث بيعت 952 ألف سيارة فى 2014، أما / ستروين/ فقد ارتفعت مبيعاتها بنسبة 7.2% حيث باعت 689 ألف سيارة.
وقد أشارت لجنة صانعى السيارات الفرنسية إلى أن مبيعات المجموعة ارتفعت فى فرنسا بنسبة 1.6% فى 2014 رغم أنه فى شهر ديسمبر الماضى انخفضت المبيعات بنسبة 9.6% مما يدل على أن عام 2015 سوف يكون صعب على المجموعة.