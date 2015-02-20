زيادة فى مبيعات شركة "بيجو - ستروين" الفرنسية بفضل الإمبراطورية الصينية

سجلت مجموعة شركات السيارات الفرنسية بيجو – ستروين قفزة فى المبيعات حول العالم، حيث زادت المبيعات بنسبة 4.3% خلال العام الماضى بالمقارنة لما كانت عليه فى عام 2013، فقد باعت 2.393 مليون سيارة فى الوقت التى كانت المبيعات قد تراجعت بنسبة 4.9% فى 2013، مع أنه بعيدا عن الرقم القياسى الذى حققته المجموعة الفرنسية فى 2010 حيث باعت أكثر من 3.6 مليون سيارة، فهو يعد طفرة للمجموعة التى عانت من التراجع فى مبيعاتها خلال الثلاث سنوات الماضية.

يرجع السبب وراء زيادة مبيعات المجموعة الفرنسية- التى تحتل المركز الثانى بين صانعى السيارات فى أوروبا- إلى الصين التى باعت فيها 734 ألف سيارة فى العام الماضى، مما جعلها تحتل المكانة الأولى فى سوق سيارات المجموعة الفرنسية، فقد ارتفعت مبيعات / بيجو / بمفردها بنسبة 43.1% وهى أقوى تقدم تسجله الشركة، خاصة / بيجو 3008 / و/ بيجو 2008 /، كما بلغت مبيعات / ستروين / فى الصين 320 ألف سيارة بزيادة 14.3% عما كانت عليه فى 2013، وأعلى من مبيعاتها فى سوق السيارات بنسبة 11.5%.

كما نجحت مجموعة شركات / بيجو – ستروين / فى زيادة مبيعاتها فى أمريكا الجنوبية حيث باعت 200 ألف سيارة و15.1% فى الأرجنتين، واحتلت مركز الصدارة فى تونس ومصر التى ارتفعت فيها مبيعات بيجو بنسبة 77%، أما فى أوروبا فقد باعت الشركة 1.8 مليون سيارة بزيادة 8.1% بالمقارنة لما كانت عليه فى 2013 خاصة / بيجو – 308 / التى اختيرت كسيارة عام 2013، والتى بيع منها 56 ألفا و900 سيارة، كما إرتفعت مبيعات / بيجو / فى أوروبا بنسبة 6.2% حيث بيعت 952 ألف سيارة فى 2014، أما / ستروين/ فقد ارتفعت مبيعاتها بنسبة 7.2% حيث باعت 689 ألف سيارة.

وقد أشارت لجنة صانعى السيارات الفرنسية إلى أن مبيعات المجموعة ارتفعت فى فرنسا بنسبة 1.6% فى 2014 رغم أنه فى شهر ديسمبر الماضى انخفضت المبيعات بنسبة 9.6% مما يدل على أن عام 2015 سوف يكون صعب على المجموعة.