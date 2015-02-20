"أوقاف السويس": لا مخالفات بخطبة الجمعة.. والأئمة حذروا من حرمة الدماء

أكد الدكتور كمال البربرى، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، أن جميع خطباء المساجد بالمحافظة التزموا الخطبة الموحدة، وأنهم لم يرصدوا أى مخالفات، موضحاً أن جميع الأئمة حذروا من حرمة الدماء والحرق والذبح والتنكيل بالبشر عامة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف لـ"اليوم السابع"، أن الأئمة بالمساجد تحدثوا بأن الإسلام دين سماحة والرسول - صلى الله عليه وسلم- قال "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، والله عز وجل وصف الرسول بأنه على خلق عظيم، موضحا أن خطبة اليوم كان هدفها إظهار الوجه الحقيقى للإسلام فى حرمة الدماء.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن المديرية أصدرت بيانًا اليوم تتساءل عن نزيف الدم فى السويس، موضحا أن فجر الخميس اغتيل الجندى أحمد جمال على يد مجهولين، وتم إصابة ضابط بالتعدى على سيارة شرطة بطلقات نارية، وفى فجر نفس اليوم تم إشعال النيران بسيارة بمنطقة السلام بحى فيصل، وعقب ذلك بساعات قام سائق نقل يسير بسرعة مفرطة بقتل عادل حسن موظف بالأزهر وفى السبت الماضى قتل رجلان بسبب السرعة المجنونة من قائد سيارة نقل.

وتابع البيان أن الأحداث تتوالى على النفس الإنسانية عن طريق الخطأ بسبب السرعة المجنونة، أو الاغتيال. والسؤال هنا من يوقف نزيف الدم فى السويس؟ والجواب: يجب أن يتعاون الجميع فى هذا الأمر، حكومة وشعبا، وأن يعاقب كل من يتجاوز بسيارته السرعة المقررة ويجب أن تحدد مسارات للنقل الثقيل، كما كان من قبل، وأن يتعاون جميع أبناء السويس فى التصدى لمن يتجرأ على قتل النفس الإنسانية. ويجب أن يقف جميع أبناء السويس فى وجه القتلة حتى تعود السويس المدينة الآمنة.

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