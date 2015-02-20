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نصائح صحية للتعامل مع المواد الكيماوية والمنظفات المنزلية

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نصائح صحية للتعامل مع المواد الكيماوية والمنظفات المنزلية نصائح صحية للتعامل مع المواد الكيماوية والمنظفات المنزلية
تشير الدراسات الطبية إلى أخطار المنظفات الكيماوية التى تستخدم فى المنزل، ومنها المبيدات الحشرية ومواد التنظيف الأخرى التى تضر جدًا بالصحة عند استنشاقها أو ملامستها للعين أو الجلد.

الحساسية ووفاة الأطفال أشهر أخطار المواد الكيماوية
>يمكن أن تشمل أضرار هذه المواد الإصابة بنوبات الحساسيات المختلفة خاصة مع الأفراد المعرضين للحساسية، كحساسية العين والجيوب الأنفية والصدر والجلد، كما تشير الإحصاءات بتزايد وفاة الأطفال نتيجة تناول المنظفات على أنها مشروبات.

مركبات معينة فى المواد الكيماوية تسبب العقم
>وكشفت دراسة أمريكية أخرى من كلية الطب البيطرى بجامعة فيرجينيا، أن مواد من المستخدمة فى المنظفات من الممكن أن تتسبب فى العقم لدى النساء خاصة مادتى "ADBAC" و"DDAC" وهما مادتان صناعيتان تدخلان ضمن مركبات تدعى مركبات الألمونيوم الرباعية.

نصائح التعامل مع المواد الكيماوية فى المنزل
>لكن يقدم موقع هيلث داى الطبى الأمريكى بعض نصائح الأطباء فى كليفلاند كلينيك بالولايات المتحدة الأمريكية للتعامل مع كيماويات المنزل، وتشمل:

1- ضرورة تخزينها فى أماكن محددة ومغلقة بعيدًا عن متناول الأطفال تمامًا.
>2- إذا تعرضت لها العين لابد من شطف العين بالماء لمدة 15 دقيقة على الأقل والاتصال بأقرب مركز للسموم.
>3- فى حال سكبها على الملابس، لابد من خلع الملابس وغسل الجلد بالماء لمدة لا تقل عن 15 دقيقة والاتصال بأقرب مركز للسموم.
>4- فى حالة استنشاق أبخرتها لابد من الخروج تمامًا إلى الهواء النقى، والابتعاد عنها مع الانتقال إلى مركز السموم.
>5- إبلاغ الإسعاف والانتقال إلى الطوارئ فورًا فى حالات الإغماء وتوقف التنفس.

يتشرف "اليوم السابع" باستقبال استشاراتكم الطبية على البريد الإلكترونى التالى: health@youm7.com

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