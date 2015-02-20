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طقس سيئ بالإسماعيلية وسقوط أمطار دون توقف حركة الملاحة بالقناة

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طقس سيئ بالإسماعيلية وسقوط أمطار دون توقف حركة الملاحة بالقناة طقس سيئ بالإسماعيلية وسقوط أمطار دون توقف حركة الملاحة بالقناة
شهدت الإسماعيلية لليوم الثانى على التوالى طقسا سيئا، وسقوط أمطار متقطعة على عدد من قطاعات المحافظة، تسببت فى إغراق الشوارع بالمياه، ما أدى إلى صعوبة حركة مرور السيارات داخل المدينة بينما تواصلت حركة السيارات على الخطوط الرئيسية بين المحافظات دون توقف مع مراعاة تقليل السرعة على الطرق والحرص أثناء السير.

وقالت مصادر بهيئة قناة السويس، إن حركة عبور السفن بالمجرى الملاحى لقناة السويس تواصلت بشكل منتظم منذ أمس وحتى اليوم دون توقف بالرغم من سوء الطقس وزيادة الرياح وسقوط أمطار، حيث يتم التعامل مع السفن العابرة عن طريق توجيه السفن من خلال إرشاد هيئة قناة السويس، والتنبيه على السفن بتقليل الحركة داخل المجرى الملاحى حسب قوة الرياح، وتكثيف الإضاءة لسهولة الرؤية أمام قباطنة السفن.

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مصر 365