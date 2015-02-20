غلق ميناء العريش لسوء الأحوال الجوية وانتظام الملاحة بالقناة وبورسعيد

أكد مصدر بموانئ بورسعيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تقرر غلق بوغاز ميناء العريش نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تتمثل فى سرعة الرياح لـ 35 عقدة وارتفاع الأمواج ما بين 3 و 4 أمتار، لافتا إلى استمرار العمل بميناءى شرق وغرب بورسعيد.

ومن جهة أخرى، أكد أحد المصادر بهيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة تسير بانتظام رغم سرعة الرياح التى تتراوح مابين 30 ـ40 عقدة.. لافتا إلى عبور 25 سفينة بالمجرى الملاحى للقناة من قافلة الشمال المتجهة للجنوب، وأشار إلى أنه من المنتظر عبور 35 سفينة عصر اليوم ضمن قافلة الجنوب المتجهة للشمال.