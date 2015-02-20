علماء أمريكيون: تلف خلايا الجلد يستمر لساعات بعد التعرض للشمس

حذر علماء من أن تلف خلايا الجلد يستمر لعدة ساعات بعد قضاء بعض الوقت فى الشمس، وفقا لنتائج أبحاث تكشف ارتباطا جديدا بين التعرض لأشعة الشمس والسرطان.

وحذر علماء جامعة "ييل" من أن قضاء يوم على الشاطئ تحت الشمس يمكن أن يؤدى إلى تلف الحمض النووى المسبب للسرطان بعد غروب الشمس.

وأوضحت صحيفة "الميرور" بأن اكتشاف أن بعضا من أخطر الأضرار على خلايا الجلد يمكن أن تحدث فى الظلام يثير آفاقا جديدة باستخدام مستحضرات لوقاية "بعد غروب الشمس" التى تساعد فى الحد من مخاطر الإصابة بسرطان الجلد.

وأوضحت الصحيفة أن دهن الجسد بواقى للشمس يحتوى على فيتامين "إى" يساعد على منع هذا الأثر السلبى.

>وتوصل العلماء إلى أن مصدر الضرر يكمن فى "الميلانين"، وهى الصبغة فى خلايا الجلد التى تعمل كدرع ضد الأشعة فوق البنفسجية.

وقال البروفيسور دوجلاس براش، الذى قاد فريق البحث فى جامعة ييل "إذا نظرتم داخل جلد البالغين، فإن الميلانين يعمل بمثابة الدرع، ولكنه يقوم بأشياء جيدة وسيئة فى نفس الوقت".