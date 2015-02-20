انتخاب "أندريه زكى" رئيسًا للطائفة الإنجيلية.. و"جورج شاكر" نائبًا له

أعلن صفوت البياضى رئيس الكنيسة الإنجيلية السابق نتيجة انتخابات الكنيسة على منصبى رئيس الطائفة ونائبه، معلنا فوز الدكتور القس أندريه زكى رئيسًا للطائفة الإنجيلية الجديد، بجملة تصويت 18 صوتًا صحيحًا، من أعضاء المجلس الإنجيلى العام، المشاركين فى الانتخابات على أن يتم إرسال أوراقه إلى وزير الداخلية لاعتمادها.

كما فاز بمنصب نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، القس جورج شاكر رئيس السنودس الإنجيلى بجملة أصوات 13 صوتًا مقابل 5 أصوات لمنافسه القس عيد صلاح.

وقال صفوت البياضى، عقب إعلانه النتيجة، "إننا نصلى من أجل مصر، مسلميها ومسيحييها، خلف رئيس واحد، ونعلم إنه حال اعتداء أحد علينا، فهناك من يرد الاعتداء".

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