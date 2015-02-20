تجديد ندب رئيس حى فيصل بالسويس واستمراره فى منصبه

أصدر اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية قرارًا بتجديد ندب العميد علاء الدين محمد إسماعيل رئيسًا لحى فيصل بالسويس ضمن 12 قيادة محلية، تم تجديد انتدابها بـ 5 محافظات، حيث أرسل القرار رسميًا أمس لديوان عام المحافظة.

وكان شهد حى فيصل بالسويس برئاسة العميد علاء إسماعيل نشاطا مكثفا على مدار الفترة الماضية من إعادة تطوير جزء كبير من المرافق الاساسية داخل الحى فى قطاع الصرف الصحى.

ونجح رئيس الحى بالتنسيق مع جهاز النظافة وجهود المواطنين بتكثيف حملات النظافة داخل نطاق الحى وشن حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات من على الطرق أملاك الدولة وتنفيذ خطة دهان بشوارع الحى وكذلك تركيب لافتات بأسماء الشوارع والمرور عليها بصفة دورية لنظافتها وصيانتها.