إزالة 49 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع الأجهزة الإدارية، حملة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية ومنافع نهر النيل والرى والصف وأملاك الدولة، على مدن ومراكز كفر الزيات والمحلة وقطور وسمنود وزفتى.

وأسفرت الحملة عن ضبط 49 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية، منها 10 حالات تعدٍ على وحدات محلية بقرية خرسيت بمركز طنطا، و11 حالة تعدٍ على منافع الرى والصرف بقرية الراهبين مركز سمنود، و10 حالات تعد على أملاك الوحدات محلية مركز كفر الزيات، و5 حالات تعد على أملاك الوحدات المحلية بمركز قطور، و6 حالات تعد على الرقعة الزراعية بدائرة مركز المحلة، و3 حالات تعد على الرقعة الزراعية بمركز زفتى، و4 حالات تعد على منافع نهر النيل بزفتى.

من ناحية أخرى، أكد اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، أن جميع المنشآت الحكومية والحيوية على مستوى المحافظة مؤمنة تأمينا كاملا من جانب قوات الشرطة، بالإضافة إلى انتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج المحافظة والميادين العامة.

وقال مدير الأمن، فى تصريح له اليوم الجمعة، إننا لن نسمح بأى تجاوزات وسيكون التعامل بحزم وقوة مع أى خروج عن القانون من قبل العناصر الإخوانية أو الخارجين عن القانون.

وأضاف أنه تم نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج المحافظة، وتأمين الميادين العامة وانتشار الخدمات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية والشرطية والمدارس ودور العبادة وخطوط السكك الحديدية وأبراج الكهرباء، وتسيير دوريات بالشوارع لمتابعة الحالة الأمنية.

وأشار اللواء بدير إلى أن الحملات الأمنية مستمرة ومكثفة لضبط الخارجين فى أى مكان على مستوى المحافظة، مؤكدا أن الحالة الأمنية مستقرة بالمحافظة.