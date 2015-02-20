الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ورياح مثيرة للأتربة والصغرى بالقاهرة 6

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تستمر حالة عدم الاستقرار ويظل الطقس اليوم شديد البرودة، مصحوبًا بنشاط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس، وتؤدى إلى استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، وسقوط الأمطار الغزيرة على أغلب الأنحاء حتى القاهرة قد تصل إلى حالة السيول على سيناء وتكون خفيفة على شمال الصعيد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على مدن ومحافظات مصر:

> القاهرة الصغرى 6 العظمى 13، الإسكندرية الصغرى 7 العظمى 14، مطروح الصغرى 5 العظمى 13، بورسعيد الصغرى 9 العظمى 14، دمياط الصغرى 9 العظمى 14، بلطيم الصغرى 7 العظمى 14، الإسماعيلية الصغرى 5 العظمى 13، السويس الصغرى 6 العظمى 14، العريش الصغرى 6 العظمى 12.

نخل الصغرى 2 العظمى 11، طابا الصغرى 4 العظمى 12، الطور الصغرى 9 العظمى 14، مرسى علم الصغرى 11 العظمى 17، الغردقة الصغرى 10 العظمى 17، شرم الشيخ الصغرى 11 العظمى 16، رفح الصغرى 4 العظمى 11، كاترين الصغرى 0 العظمى 4، سيوة الصغرى 6 العظمى 15، المنيا الصغرى 5 العظمى 15.

الفيوم الصغرى 5 العظمى 15، رأس سدر الصغرى 7 العظمى 13، أبو سمبل الصغرى 10 العظمى 23، وسط الدلتا الصغرى 5 العظمى 12، أسيوط الصغرى 4 العظمى 14، سوهاج الصغرى 5 العظمى 15، الأقصر الصغرى 9 العظمى 16، أسوان الصغرى 10 العظمى 17، شلاتين الصغرى 16 العظمى 22، حلايب الصغرى 18 العظمى 20، الوادى الجديد الصغرى 8 العظمى 15، قنا الصغرى 8 العظمى 14، نويبع الصغرى 10 العظمى 15، السلوم الصغرى 5 العظمى 13.

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