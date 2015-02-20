الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ورياح مثيرة للأتربة والصغرى بالقاهرة 6

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على مدن ومحافظات مصر:
> القاهرة الصغرى 6 العظمى 13، الإسكندرية الصغرى 7 العظمى 14، مطروح الصغرى 5 العظمى 13، بورسعيد الصغرى 9 العظمى 14، دمياط الصغرى 9 العظمى 14، بلطيم الصغرى 7 العظمى 14، الإسماعيلية الصغرى 5 العظمى 13، السويس الصغرى 6 العظمى 14، العريش الصغرى 6 العظمى 12.
نخل الصغرى 2 العظمى 11، طابا الصغرى 4 العظمى 12، الطور الصغرى 9 العظمى 14، مرسى علم الصغرى 11 العظمى 17، الغردقة الصغرى 10 العظمى 17، شرم الشيخ الصغرى 11 العظمى 16، رفح الصغرى 4 العظمى 11، كاترين الصغرى 0 العظمى 4، سيوة الصغرى 6 العظمى 15، المنيا الصغرى 5 العظمى 15.
الفيوم الصغرى 5 العظمى 15، رأس سدر الصغرى 7 العظمى 13، أبو سمبل الصغرى 10 العظمى 23، وسط الدلتا الصغرى 5 العظمى 12، أسيوط الصغرى 4 العظمى 14، سوهاج الصغرى 5 العظمى 15، الأقصر الصغرى 9 العظمى 16، أسوان الصغرى 10 العظمى 17، شلاتين الصغرى 16 العظمى 22، حلايب الصغرى 18 العظمى 20، الوادى الجديد الصغرى 8 العظمى 15، قنا الصغرى 8 العظمى 14، نويبع الصغرى 10 العظمى 15، السلوم الصغرى 5 العظمى 13.
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