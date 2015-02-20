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بعد غياب 5 سنوات.. مصر تشارك غدًا بوفد رسمى فى اجتماع حوض النيل

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بعد غياب 5 سنوات.. مصر تشارك غدًا بوفد رسمى فى اجتماع حوض النيل بعد غياب 5 سنوات.. مصر تشارك غدًا بوفد رسمى فى اجتماع حوض النيل
تشارك غد السبت، بوفد رسمى يرأسه الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى فى اجتماع وزراء مياه النيل المقرر عقده فى العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور جميع وزراء المياه فى دول حوض النيل، بعد تجميد أنشطتها فى المبادرة ما يقرب من 5 سنوات، وذلك عقب التوقيع المنفرد لدول حوض النيل على الاتفاق الإطارى المعروف باتفاقية "عنتيبى" فى مايو 2010.

وتأتى مشاركة مصر فى هذه الاجتماعات تلبية لدعوة السفير معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى، باعتباره رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى، حيث من المقرر أن تطرح القاهرة رؤيتها الجديدة لتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات العالقة فى اتفاقية "عنتيبى"، والتى أدت إلى رفض مصر التوقيع على الاتفاقية وتجميد أنشطتها فى مشروعات مبادرة حوض النيل، وحفظ الحقوق التاريخية للشعب المصرى فى مياه النيل.

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مصر 365

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