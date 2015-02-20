الكشف الطبى يستبعد 9 مرشحين بالإسكندرية.. و3 يتقدمون بتظلم

ظهرت النتيجة النهائية للكشف الطبى للمرشحين بالإسكندرية، حيث تم استبعاد 9 مرشحين لم يتمكنوا من اجتياز الكشف الطبى لهم وهم على محمد على حسن سيف مرشح دائرة المنتزة أول، محمد خميس محمد عبد الله، السعيد محمد عبد العزيز عطا، عمرو عبد الحميد عبد الله المراوى، سيد محمد عبد الرحمن سمرة، جون كمال عوض، محمد رأفت بسيونى، رزق راغب ضيف الله، نبوية محمد حسن أحمد.

فيما تقدم كل من رزق راغب ضيف الله وسيد عبد الرحمن محمد سمرة ونبوية محمد حسن أحمد بتظلم إلى مستشفى الشيخ زايد.

من جانبه أشار المستشار سعد السعدنى، رئيس اللجنة العليا بالإسكندرية لليوم السابع إلى أنه مازالت اللجنة تفحص أوراق المرشحين للتأكد من سلامتهم.

نتيجة الكشف الطبى للمرشحين

إحدى المرشحات تحصل على لائق بعد التظلم وإعادة الكشف

أحد المرشحين يتقدم بالكشف الطبى لائق بعد التظلم