أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
فضيحة تلاعب في إسبانيا طرفها برشلونة.. وإنريكي: أصبحنا ضحية للابتزاز -
أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الكشف الطبى يستبعد 9 مرشحين بالإسكندرية.. و3 يتقدمون بتظلم

Google+ Print
ظهرت النتيجة النهائية للكشف الطبى للمرشحين بالإسكندرية، حيث تم استبعاد 9 مرشحين لم يتمكنوا من اجتياز الكشف الطبى لهم وهم على محمد على حسن سيف مرشح دائرة المنتزة أول، محمد خميس محمد عبد الله، السعيد محمد عبد العزيز عطا، عمرو عبد الحميد عبد الله المراوى، سيد محمد عبد الرحمن سمرة، جون كمال عوض، محمد رأفت بسيونى، رزق راغب ضيف الله، نبوية محمد حسن أحمد.

فيما تقدم كل من رزق راغب ضيف الله وسيد عبد الرحمن محمد سمرة ونبوية محمد حسن أحمد بتظلم إلى مستشفى الشيخ زايد.

من جانبه أشار المستشار سعد السعدنى، رئيس اللجنة العليا بالإسكندرية لليوم السابع إلى أنه مازالت اللجنة تفحص أوراق المرشحين للتأكد من سلامتهم.

نتيجة الكشف الطبى للمرشحين - 2015-02 - اليوم السابع

نتيجة الكشف الطبى للمرشحين

إحدى المرشحات تحصل على لائق بعد التظلم وإعادة الكشف - 2015-02 - اليوم السابع

إحدى المرشحات تحصل على لائق بعد التظلم وإعادة الكشف

أحد المرشحين يتقدم بالكشف الطبى لائق بعد التظلم - 2015-02 - اليوم السابع

أحد المرشحين يتقدم بالكشف الطبى لائق بعد التظلم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365