دورة تدريبية للعاملين بجامعة القناة لتنمية المهارات وسرعة الأداء

نظمت إدارة التدريب التابعة للإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة قناة السويس، دورة تدريبية حول بناء إدارة فريق العمل، حضر افتتاح الدورة محمد النساج، أمين عام الجامعة، وجمال الشافعى مدير عام إدارة التنظيم والإدارة ومديحة عباس مدير إدارة التدريب.

أكد محمد النساج، أمين عام الجامعة، أن الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعه يولى اهتماما كبيرا لكل ما يخص تدريب وتنمية مهارات العاملين بالجامعة، لأن خطة الجامعة فى المرحلة المقبلة تقوم على 5 محاور؛ المحور الخاص بالعاملين فيها هو الجانب الإدارى والجامعة فى هذه المرحلة تهتم بخلق صف ثانى وثالث من العاملين، وذلك لرفع كفاءة العاملين وتنمية المهارات، وذلك لضمان سرعة الأداء وجودته.

وأضاف جمال الشافعى مدير عام التنظيم والإدارة، أن هذه الدورة تأتى فى إطار سلسلة من الدورات التدريبية التى تعقدها إدارة التدريب، وهى الإعداد لشغل وظيفة رؤساء الأقسام والإعداد لشغل وظيفة أمين كلية والمهارات الفكرية والإبداع فى العمل ومهارات التفاوض الفعال للقيادات الإدارية ضغط العمل وأساليب السيطرة عليها وإدارة المكتبات والمدير ودورة فى المتغيرات المعاصرة ودورات أخرى حول إدارة التغيير وإدارة الجودة الشاملة وإدارة الأزمات، وكل هذه الدورات تعقد داخل الجامعة فى قاعة التدريب الخاصة بالعاملين.

وأشارت مديحة عباس مدير إدارة التدريب، إلى أن دورة بناء إدارة فريق العمل التى بدأت ١٨ فبراير، والتى تستمر حتى ٢٤ فبراير يحضرها أكثر من ٤٠ متدربا ومتدربة من العاملين بالجامعة، ويحاضر بها أساتذة متخصصين فى مجالات العمل والإدارة.