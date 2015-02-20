وكيل "لادا": مصر البلد الوحيد المستهلك للسيارة

قال حسن سليمان رئيس مجلس إدارة الأمل لتجارة وكلاء لادا وبى واى دى الصينية، إن مصر هى البلد الوحيدة التى تجمع طراز "لادا 2107"الروسية المنشأ، نظرًا لحاجة السوق لها كما أن هذا الطراز محبب لدى شريحة كبرى من المجتمع المصرى، مضيفا أن الشركة شاركت ضمن مشروع إحلال التاكسى فى المرحلة الأولى بهذه السيارة إلى أن انضم طراز "بى واى دى" أيضًا للمشاركة فى المشروع من خلال المرحلة الحالية.

وأوضح حسن سليمان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن طراز "نيفا " يتم تجميعه فى مصانع الشركة بالعاشر من رمضان، وتعد القوات المسلحة هى المستهلك الوحيد لهذا الطراز وتحصل على انتاجه، لافتا إلى أن الشركة تنوى طرح طرازات جديدة تخاطب الشريحة الوسطى مثل طراز "جرانتا" وهى سيارة 1600 سى سيدان بتكنولوجيا وموتور روسى الصنع، مشيرا إلى أن الشركة ستقوم بتجميعها محليا فى حالة لاقت رواجا.