أخبار عاجلة

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

وكيل "لادا": مصر البلد الوحيد المستهلك للسيارة

Google+ Print
وكيل "لادا": مصر البلد الوحيد المستهلك للسيارة وكيل "لادا": مصر البلد الوحيد المستهلك للسيارة
قال حسن سليمان رئيس مجلس إدارة الأمل لتجارة وكلاء لادا وبى واى دى الصينية، إن هى البلد الوحيدة التى تجمع طراز "لادا 2107"الروسية المنشأ، نظرًا لحاجة السوق لها كما أن هذا الطراز محبب لدى شريحة كبرى من المجتمع المصرى، مضيفا أن الشركة شاركت ضمن مشروع إحلال التاكسى فى المرحلة الأولى بهذه السيارة إلى أن انضم طراز "بى واى دى" أيضًا للمشاركة فى المشروع من خلال المرحلة الحالية.

وأوضح حسن سليمان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن طراز "نيفا " يتم تجميعه فى مصانع الشركة بالعاشر من رمضان، وتعد القوات المسلحة هى المستهلك الوحيد لهذا الطراز وتحصل على انتاجه، لافتا إلى أن الشركة تنوى طرح طرازات جديدة تخاطب الشريحة الوسطى مثل طراز "جرانتا" وهى سيارة 1600 سى سيدان بتكنولوجيا وموتور روسى الصنع، مشيرا إلى أن الشركة ستقوم بتجميعها محليا فى حالة لاقت رواجا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة»

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مصر تنفرد باستضافة كأس الدوري الأوروبي لعام 2017 بصحبة ويلز ريان جاجز غداً

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport