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الغرفة التجارية: ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة انخفاض درجات الحرارة

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الغرفة التجارية: ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة انخفاض درجات الحرارة الغرفة التجارية: ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة انخفاض درجات الحرارة
قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض درجات الحرارة الشديدة سيؤدى إلى قلة فى إنتاج الدواجن مما سيؤدى إلى ارتفاع أسعارها، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا فى الأسعار اليوم بقيمة نصف جنيه فى مزارع الدواجن مع توقعات بزيادتها.

وطالب عبد العزيز السيد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، الجهات المعنية بتوفير كميات أكبر من أسطوانات البوتاجاز فى المنافذ لمساعدة المزارع توفير كميات إضافية منها فى التدفئة، خاصة وأن هناك أزمة فى أسطوانات البوتاجاز فى عدد من المحافظات للمواطنين والمزارع.

وأشار إلى أن الأسعار وصلت فى مزارع الدواجن إلى ١٦.٥ جنيها، لتصل إلى المستهلك المحلى بقيمة ٢١ جنيها.

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مصر 365

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