محافظ الوادى الجديد: إقامة بركة صرف زراعى تستوعب 7 ملايين متر من المياه

أكد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد أن وزارة الرى والموارد المائية بدأت فى تنفيذ الحلول النهائية لمشكلة بركة الصرف الصحى بمركز الداخلة، مشيرا إلى أنه قام أمس بزيارة تفقدية للمرحلة الأولى من عملية توسعة بركة صرف زراعى بمدينة موط.

وقال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد فى تصريح له، إنه تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى على مساحة 37 فدانا، التى تهدف إلى استيعاب كميات كبيرة من مياه الصرف الزراعى تصل إلى 7 ملايين متر مكعب من المياه فى فصل الشتاء و4 ملايين متر مكعب فى الصيف.

وأضاف اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد أن عملية التوسعة تأتى أيضا لتخفيف الضغط عن البركة الرئيسية، بعد أن ارتفع منسوب مياه الصرف الزراعى بالبركة الكبيرة التى تبلغ مساحتها 800 فدان وطاقة استيعابية هائلة من المياه، ما دعا إلى ضرورة التوسع فى إنشاء برك جديدة لتصريف المياه بها تلافيا لأى مخاطر، مشيرا إلى أنه تتم عمليات التوسعة على ثلاث مراحل بالتتابع حيث تبلغ التوسعات 210 أفدنة.