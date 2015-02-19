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وزارة المالية تعلن نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه

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وزارة المالية تعلن نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه وزارة المالية تعلن نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه
أعلنت وزارة المالية عن نتائج طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ7 مليارات جنيه، بجلسة اليوم الخميس، الأولى لآجال 182 يوما بمتوسط عائد 11.006%، وتم تغطيتها 3.1 مرة، والثانية لآجال 364 يوما بمتوسط 11.113%، وتم تغطيتها 3.65 مرة.

كان البنك المركزى المصرى، قد طرح نيابة عن وزارة المالية، اليوم الخميس أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ7 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، 3 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 364 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

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مصر 365