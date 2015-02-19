محافظ كفر الشيخ يمنح وحدة سكنية لطفلة تعرضت للاغتصاب

قرر الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، منح الطفلة "رحمة" ذات الـ8 سنوات، التى تعرضت للاغتصاب، وحدة سكنية كنوع من مساهمات حفظ حقوق المواطنين.

وقال الدكتور حمدى عبر تصريحات تليفزيونية لبرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "أون تى فى"، قائلاً: "أنا أكرر اعتذارى لهذه الطفلة ولأهلها على التأخير فى أخذ حقهم من الدولة، وخاطبت رئيس المدينة ووافق على طلبى بتوفير وحدة سكنية لهم"، وتابع " وأنا بنفسى هروح أسلمها لهم، لأن هذا أقل قدر لحفظ كرامة الناس".

وأشاد القرموطى بهذا العمل من المحافظ، فيما انتقد عمل المحافظ السابق للمحافظة قائلاً "أنا لو طايل أحاكم كل مسئول بعد ما يخرج من منصبه هحاكمه".